Trump acusa a parte de la prensa de Estados Unidos de ser una “amenaza” para la “seguridad nacional”
El presidente Donald Trump acusó a parte de la prensa de representar “una amenaza para la seguridad nacional”, tres días después de haber excluido de la Casa Blanca a CNN y otros dos medios de comunicación
El presidente Donald Trump acusó este lunes a parte de la prensa de representar “una amenaza para la seguridad nacional”, tres días después de haber excluido de la Casa Blanca a CNN y otros dos medios estadounidenses.
El presidente Donald Trump acusó este lunes a parte de la prensa de representar “una amenaza para la seguridad nacional”, tres días después de haber excluido de la Casa Blanca a CNN y otros dos medios estadounidenses.
En un mensaje en su red Truth Social, el mandatario dijo estar llevando a cabo una ofensiva contra las “NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer” en Estados Unidos.
“Esto es una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe detenerse, ¡AHORA!”, añadió.