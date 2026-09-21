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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla sobre la atención médica en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 18 de septiembre de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla sobre la atención médica en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 18 de septiembre de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump acusó este lunes a parte de la prensa de representar “una amenaza para la seguridad nacional”, tres días después de haber excluido de la Casa Blanca a CNN y otros dos medios estadounidenses.

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