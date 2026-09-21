El presidente Donald Trump acusó este lunes a parte de la prensa de representar “una amenaza para la seguridad nacional”, tres días después de haber excluido de la Casa Blanca a CNN y otros dos medios estadounidenses.

En un mensaje en su red Truth Social, el mandatario dijo estar llevando a cabo una ofensiva contra las “NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer” en Estados Unidos.

“Esto es una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe detenerse, ¡AHORA!”, añadió.

Letrero de CNN en el stand de la cadena en el área de prensa de la Casa Blanca, luego de que a los periodistas de la cadena se les negara la entrada al lugar, el 19 de septiembre de 2026. (Foto de Graeme Sloan / Getty Images vía AFP). / GRAEME SLOAN

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