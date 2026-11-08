Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con los medios antes de abordar el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump en West Palm Beach, Florida, el 8 de noviembre de 2026. (Alex WROBLEWSKI / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con los medios antes de abordar el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump en West Palm Beach, Florida, el 8 de noviembre de 2026. (Alex WROBLEWSKI / AFP).
/ ALEX WROBLEWSKI
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió en una entrevista este domingo que su política de deportación masiva de inmigrantes fue “demasiado dura”, pocos días después de la derrota de su partido republicano en las legislativas de mitad de mandato.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?