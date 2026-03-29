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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca en Washington, D.C. Foto: EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca en Washington, D.C. Foto: EFE
/ WILL OLIVER / POOL
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump afirmó que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán propició un cambio de régimen en la república islámica, y aseguró estar cerca de un acuerdo para poner fin al conflicto que se arrastra desde hace más de un mes.

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