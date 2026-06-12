Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Héctor Guerrero Flores alias Niño Guerrero. (Foto: Gobierno de Venezuela)
Héctor Guerrero Flores alias Niño Guerrero. (Foto: Gobierno de Venezuela)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la muerte del conocido como «Niño Guerrero», Héctor Guerrero Flores, considerado el líder máximo de la banda venezolana Tren de Aragua, calificada como terrorista por Washington.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: