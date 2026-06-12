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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la muerte del conocido como «Niño Guerrero», Héctor Guerrero Flores, considerado el líder máximo de la banda venezolana Tren de Aragua, calificada como terrorista por Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la muerte del conocido como «Niño Guerrero», Héctor Guerrero Flores, considerado el líder máximo de la banda venezolana Tren de Aragua, calificada como terrorista por Washington.
“Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito a ‘Niño Guerrero’, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra”, dijo Trump en su red social Truth.
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Según el presidente de EE.UU., la acción fue coordinada con sus “amigos de Venezuela” con quienes colabora de “manera excelente”.
“Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no cuentan con refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar. Bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y capos de la droga dondequiera que estén y los enviaremos a las profundidades del infierno, que es donde pertenecen", añadió.
#URGENTE | EEUU eliminó al Niño Guerrero, jefe de la banda terrorista Tren de Aragua, quien se refugiaba en Venezuela en el estado Bolívar.— Orlando Avendaño (@OrlvndoA) June 13, 2026
La operación fue anunciada por Trump y fue llevada a cabo en coordinación con el régimen de Delcy Rodríguez. pic.twitter.com/QvjkrEO4r1
El ‘Niño Guerrero’ fue sancionado en 2025 por el Departamento del Tesoro así como otros cinco miembros del Tren de Aragua, entre ellos el lugarteniente Yohan José Romero, conocido como Johan Petrica.
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El Gobierno estadounidense acusa a Guerrero de convertir una pandilla carcelaria centrada en la extorsión y el soborno en una organización criminal de alcance continental.
Perseguido como uno de los criminales más buscados de Sudamérica, estaba prófugo desde 2023, cuando las autoridades venezolanas llevaron a cabo un operativo en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones de la organización.
Trump declaró al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y hoy se vanaglorió de “deportar a miles de criminales malvados y librar una guerra contra los cárteles —que durante mucho tiempo han estado en guerra contra nuestros ciudadanos-, mientras líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva".
El mandatario estadounidense vinculó el suceso, sin aclarar dónde había sido ejecutado, con las políticas migratorias y cargó contra su predecesor, Joe Biden, al considerar que este había abierto las fronteras del sur “a millones de criminales ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad”.
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