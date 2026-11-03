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Resumen

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Una valla publicitaria electoral del partido Likud con la imagen del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (izquierda) junto al presidente estadounidense Donald Trump y aviones de combate, en Tel Aviv, el 25 de octubre de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN).
Una valla publicitaria electoral del partido Likud con la imagen del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (izquierda) junto al presidente estadounidense Donald Trump y aviones de combate, en Tel Aviv, el 25 de octubre de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN).
/ ABIR SULTAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que planea cortar 4.000 millones de dólares anuales en ayuda militar y económica a Israel a finales de 2026 porque ese país “no lo necesita”, en una decisión tomada tras hablar con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

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