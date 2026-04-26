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El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 25 de abril de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 25 de abril de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el sospechoso del tiroteo ocurrido anoche en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca actuó movido por un “odio” profundo hacia los cristianos, basándose en un manifiesto y en información recabada por las autoridades tras el incidente.

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