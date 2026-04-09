Resumen
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar este jueves a sus aliados de la OTAN al afirmar que estos “no entienden nada” sin que se les presione.
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