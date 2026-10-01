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Resumen

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Donald Trump espera que todos los países y desarrolladores de la IA actúen por su propia cuenta. (Foto: EFE))
Donald Trump espera que todos los países y desarrolladores de la IA actúen por su propia cuenta. (Foto: EFE))
/ YURI GRIPAS / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que si se regula la inteligencia artificial en este momento, “te pueden sacar del negocio”.

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