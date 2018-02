Trump llama traidores a demócratas que no lo aplaudieron Durante su visita a Cincinnati el mandatario recordó su discurso sobre el estado de la Unión y no dudo en tildar de "antiestadounidenses" a quienes no lo respaldaron

(Reuters) "Dije que la tasa de desempleo de los negros estaba en su nivel histórico más bajo (...) Silencio total, ni una sonrisa", se quejó Donald Trump. (Reuters)