El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter este jueves contra la "caza de brujas" de la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones cuando se cumple un año de la designación del fiscal especial del denominado Rusiagate, Robert Mueller.

"Felicidades Estados Unidos, ya estamos en el segundo año de la mayor caza de brujas de la historia estadounidense... y todavía no hay conspiración ni obstrucción", afirmó Trump en Twitter.



"¡La única conspiración es la que hicieron los demócratas que fueron incapaces de ganar las elecciones a pesar de gastar mucho más dinero!", añadió.

Congratulations America, we are now into the second year of the greatest Witch Hunt in American History...and there is still No Collusion and No Obstruction. The only Collusion was that done by Democrats who were unable to win an Election despite the spending of far more money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de mayo de 2018

Wow, word seems to be coming out that the Obama FBI “SPIED ON THE TRUMP CAMPAIGN WITH AN EMBEDDED INFORMANT.” Andrew McCarthy says, “There’s probably no doubt that they had at least one confidential informant in the campaign.” If so, this is bigger than Watergate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de mayo de 2018