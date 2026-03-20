Por Guillermo Vera Ayala

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha catalogado a la empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic como un “riesgo inaceptable para la cadena de suministro” y la “seguridad nacional”.

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