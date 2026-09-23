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Resumen

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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, interviene durante la 81.ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP).
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, interviene durante la 81.ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP).
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia AFP

El presidente de Irán adoptó un tono desafiante el miércoles en la Asamblea General de la ONU, donde habló por primera vez desde que Washington e Israel lanzaron una guerra total contra su país, y le dijo a Estados Unidos que Teherán no se arrodillará.

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