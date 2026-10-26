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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante un mitin de campaña en el McMorran Place Sports & Entertainment Center en Port Huron, Michigan, el 25 de octubre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante un mitin de campaña en el McMorran Place Sports & Entertainment Center en Port Huron, Michigan, el 25 de octubre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que las elecciones de Brasil, en las que el mandatario de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva se impuso el domingo al senador de extrema derechaa Flávio Bolsonaro, parecieron fraudulentas, pese a asegurar que no tomó partido en la contienda.

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