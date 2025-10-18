Trump dice no saber quién es la Nobel de la Paz María Corina Machado, pese a que fue muy generosa con él

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de octubre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de octubre de 2025.
El presidente de Estados Unidos, , aseguró este viernes “no saber” quién es la Premio Nobel de la Paz, , una semana después de agradecerle que le hubiera dedicado el galardón, aunque aseguró que fue muy generosa.

“Alguien lo consiguió. Es una mujer muy amable, muy amable. No sé quién es, pero fue muy generosa”, dijo Trump durante un encuentro con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca.

MIRA: Machado defiende que las acciones de Estados Unidos buscan “cortar” la financiación de Maduro

El mandatario estadounidense, que aspiraba al Premio Nobel de la Paz, se quejó de que a pesar de “poner fin a ocho conflictos” el Comité no lo tuvo en cuenta.

Trump suele reivindicar que ha resuelto los conflictos de Gaza, Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

“Miren todas las guerras que terminamos. Y cada vez dicen: ‘Si resuelves la siguiente, ganarás el Premio Nobel’. No recibí un Premio Nobel”, volvió a quejarse hoy el mandatario estadounidense.

Después del anuncio del galardón el viernes pasado, Machado le dedicó el premio al mandatario republicano en un mensaje en inglés publicado en X: “¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!“.

Entonces, Trump agradeció a Machado. “La persona que recibió el Premio Nobel hoy me llamó y me dijo: ‘Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías’. Fue una cosa muy amable de su parte”, insistió en una comparecencia en la Casa Blanca.

