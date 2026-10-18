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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un mitin en el Truist Arena, en el campus de la Universidad del Norte de Kentucky, el 17 de octubre de 2026. (Foto de Eric Lee / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / vía AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un mitin en el Truist Arena, en el campus de la Universidad del Norte de Kentucky, el 17 de octubre de 2026. (Foto de Eric Lee / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / vía AFP).
/ ERIC LEE
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó el domingo la inmigración con los disturbios ocurridos en la víspera durante una ola de manifestaciones en Francia e instó al país a soportar sus normas migratorias.

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