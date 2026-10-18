El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó el domingo la inmigración con los disturbios ocurridos en la víspera durante una ola de manifestaciones en Francia e instó al país a soportar sus normas migratorias.

“¡Francia está en llamas! La inmigración de personas procedentes de un mundo totalmente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado ese país que en su día fue grande”, afirmó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social. “¡Cierren sus fronteras y tomen el control, antes de que sea demasiado tarde!”.

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Francia se recuperó el domingo de los graves daños causados ​​por las protestas del día anterior, que dejaron un ayuntamiento histórico incendiado en el sur del país y 1.800 detenidos, aumentando la presión sobre el presidente Emmanuel Macron a seis meses de las elecciones.

Una perito forense examina la oficina de turismo de Lyon, incendiada durante los disturbios y saqueos que siguieron a una protesta nacional contra el alto costo de la vida en Francia. (Foto de Jeff PACHOUD / AFP). / JEFF PACHOUD

La publicación de Trump se produce tras comentarios similares del vicepresidente JD Vance el sábado.

“Los liberales occidentales importaron el tercer mundo a Francia y otros países en nombre de la diversidad y la compasión. Ignoraron cuestiones fundamentales de asimilación y compatibilidad. Se les advirtió que esto conduciría a esto y no escucharon”, escribió Vance en Twitter.

“Rezo para que Francia, un hermoso país con gente maravillosa, detenga esta locura antes de que más de sus monumentos se quemen”, añadió.

Un incendio destruye el ayuntamiento de Limoges después de que un grupo de personas irrumpiera en el edificio durante las protestas contra el "alto costo de la vida" en Francia, el 17 de octubre de 2026. (Foto de PASCAL LACHENAUD / AFP). / PASCAL LACHENAUD

Vance, considerado un posible candidato presidencial republicano para las elecciones de 2028, también desarrolló una conexión con los comicios legislativos de mitad de mandato en su país del 3 de noviembre, donde no se prevé que su partido obtenga buenos resultados.