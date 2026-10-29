icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Donald Trump reiteró sus críticas contra las elecciones en Brasil en las que ganó Lula da Silva. (Foto: EFE)
Donald Trump reiteró sus críticas contra las elecciones en Brasil en las que ganó Lula da Silva. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que hablará con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque al mismo tiempo evitó pronunciarse sobre quién considera que ganó las elecciones del domingo pasado en ese país, en las que su aliado, el ultraderechista Flávio Bolosonaro, resultó derrotado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?