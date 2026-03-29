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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C.
/ SHAWN THEW / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que no le importa que Cuba reciba crudo de un petrolero ruso que se encuentra en las inmediaciones de la isla: “¡Tienen que sobrevivir! (…) No tengo ningún problema", aseguró.

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