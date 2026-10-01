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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 30 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 30 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS).
/ YURI GRIPAS / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Venezuela podría celebrar elecciones, pero apuntó que aún es “demasiado pronto” para hacerlo.

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