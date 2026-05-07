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Lula da Silva asegura que la reunión con Donald Trump fue "un paso importante" entre sus países. (Foto: EFE)
Lula da Silva asegura que la reunión con Donald Trump fue "un paso importante" entre sus países. (Foto: EFE)
/ Ricardo Stuckert
Por Agencia EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que el encuentro con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la Casa Blanca transcurrió muy bien y que ambos hablaron de varios asuntos, principalmente de aranceles, los cuales Washington ha estado imponiendo a Brasilia desde el regreso al poder del republicano en 2025.

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