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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a una pregunta de los medios de comunicación mientras se dirige a abordar el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca, el 12 de octubre de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a una pregunta de los medios de comunicación mientras se dirige a abordar el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca, el 12 de octubre de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este lunes que sería “interesante” que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la líder opositora María Corina Machado compitieran en unas eventuales elecciones.

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