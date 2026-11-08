El presidente de Estados Unidsos, Donald Trump, dijo que “supone que subió” su riqueza tras un reporte de la revista Forbes donde se afirma que el patrimonio neto del mandatario se elevó 3.000 millones de dólares el primer año de su regreso a la Casa Blanca.

El corresponsal del programa ’60 Minutes’ Ross Douthat preguntó a Trump, en la primera entrevista televisiva del mandatario tras las elecciones, sobre el reporte de la revista que señala que el patrimonio neto del presidente pasó a 7.300 millones de dólares de un valor previo de 4.300 millones de dólares que tenía en 2024.

“No le dedico prácticamente nada de tiempo a mi patrimonio neto. No me importa. Gano, tengo mucho dinero, mucho más del que jamás pensé que tendría. Y supongo que ha subido. Ni siquiera lo sé”, declaró el presidente.

El mandatario aseveró que uno de sus hijos, que es “honrado y un buen tipo”, es quien “vigila el dinero”.

“Ni siquiera hablo de eso con él. Él supervisa”, sostuvo. “Tengo mucho efectivo. He tenido mucho efectivo desde mucho antes de llegar aquí (a la Presidencia)”, añadió.

El reporte de Forbes menciona que la principal fuente de enriquecimiento de Trump fueron las criptomonedas, pues él y sus tres hijos lanzaron en septiembre de 2024 la compañía World Liberty Financial, que se dedica a este sector.

Las declaraciones de Trump se producen tras las elecciones de mitad de mandato del martes pasado, cuando los demócratas recuperaron las mayorías del Congreso, donde han prometido iniciar investigaciones sobre el enriquecimiento de funcionarios de la Administración y su relación con los multimillonarios.