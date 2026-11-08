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El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con los medios de comunicación a su llegada a bordo del Air Force One al Aeropuerto Internacional de Palm Beach, Florida, el 6 de noviembre de 2026. (Foto de Alex WROBLEWSKI / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con los medios de comunicación a su llegada a bordo del Air Force One al Aeropuerto Internacional de Palm Beach, Florida, el 6 de noviembre de 2026. (Foto de Alex WROBLEWSKI / AFP).
/ ALEX WROBLEWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidsos, Donald Trump, dijo que “supone que subió” su riqueza tras un reporte de la revista Forbes donde se afirma que el patrimonio neto del mandatario se elevó 3.000 millones de dólares el primer año de su regreso a la Casa Blanca.

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