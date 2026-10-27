icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en Corpus Christi, Texas, el 27 de octubre de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en Corpus Christi, Texas, el 27 de octubre de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que Venezuela debería ser un estado de su país y celebrar elecciones para elegir a un gobernador en vez de a un presidente.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?