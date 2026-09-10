El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido cuestionamientos éticos por haber regalado 45.000 dólares en efectivo a Natalie Harp, su asesora ejecutiva.

Esta donación se suma a otras por montos similares a favor de Chamberlain Harris y Margo Martin, quienes también ocupan puestos de asistencia en la Casa Blanca. Según reporta la prensa estadounidense, las dádivas del mandatario a las trabajadoras sumarían un total de 135.000 dólares.

“The Washington Post”, primer medio en dar a conocer estos aportes, reportó esta semana que la declaración financiera del gobierno de EE.UU. señalaba que los obsequios procedían del mismo Trump y fueron catalogados como “regalos en efectivo para las fiestas”.

Richard Painter, antiguo asesor de ética de la Casa Blanca, comentó al diario capitalino que estos pagos podrían suponer una violación de la normativa que prohíbe pagos adicionales a los empleados federales. El exfuncionario sostuvo que “es claro que se está buscando facilitar económicamente” a estas asesoras “el trabajo en el servicio público” y que esto simplemente “no se puede hacer”.

Donald Trump y su asesora Natalie Harp bajando del helicóptero presidencial Marine One en la explanada Ellipse, cerca de la Casa Blanca, el 16 de agosto de 2026. (Foto: Mandel NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

Por su parte, “Politico” informó que los obsequios económicos de Trump equivalen a cerca del 30% de los salarios anuales de cada una de las funcionarias, que es de aproximadamente 150.000 dólares.

Tras la divulgación de esta información por parte de la prensa, la Casa Blanca respondió a varios medios través de un portavoz que defendió la legalidad de los regalos, señalando que se trataba de una “antigua costumbre” de Donald Trump.

“El presidente tiene desde hace tiempo la costumbre de dar regalos navideños a personas de su entorno, incluyendo en ocasiones a empleados y asistentes, tanto en el gobierno como durante su época en el sector privado. Los obsequios en cuestión no guardan relación alguna con las funciones oficiales de estas personas en el gobierno y, por lo tanto, son totalmente permisibles según las normas legales y éticas pertinentes”, indicó la sede del gobierno en Washington.

A pesar de esto, la bonificación otorgada por Trump al trío de asesoras ha seguido siendo criticada desde diferentes frentes.

El antiguo fiscal estatal de Palm Beach Dave Aronberg manifestó a “Newsweek” que lo elevado del monto obsequiado por Trump a las funcionarias hace que se abra espacio a la duda legítima sobre un beneficio de esta naturaleza.

Paralelamente, Don Fox, exdirector interino de la Oficina de Ética Gubernamental (OGE) de EE.UU., dijo a “The Washington Post” que más allá de si se trataba de un premio lícito o no, “un regalo de ese tamaño” es “problemático” y que se trata de una situación “jamás prevista” por la OGE.

QUIÉNES SON LAS ASESORAS PREMIADAS

La “impresora humana”

Natalie Harp es el rostro más conocido del trío de asesoras porque su actividad la tiene siempre cerca de Trump y ha recibido el apodo de “impresora humana”, porque acompaña siempre al mandatario con una impresora portátil con la que le facilita toda clase de documentación en el momento.

La funcionaria es la responsable directa de gestionar la cuenta del presidente en la red Truth Social, en la que el jefe de gobierno es particularmente activo. Harp es la principal curadora de la información noticiosa y de otras fuentes que recibe el gobernante, en buena parte de los casos a través de sus ya célebres impresiones.

Natalie Harp, asistente ejecutiva del presidente de EE. UU. Donald Trump, asiste a un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 31 de agosto de 2026, en Washington, DC. Foto: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VÍA AFP / KEVIN DIETSCH

Harp, de 35 años, procede de una familia evangélica tradicionalista y con un marcado trasfondo ideológico ligado al excepcionalismo estadunidense. Su formación incluye estudios en centros de estudios de la esfera conservadora, como la Universidad Point Loma Nazarene y la Universidad Liberty, en la que obtuvo un MBA.

La actual asistente ejecutiva de la Casa Blanca captó la atención del círculo de Donald Trump en el 2019, al declarar públicamente que la Ley del Derecho a Intentar firmada por el líder del Partido Republicano en su primer gobierno había sido fundamental para su tratamiento de cáncer de hueso y le había salvado la vida.

Un año más tarde el mismo Trump la invitó como oradora a la Convención Nacional Republicana y en agosto del 2020 Harp ya se había sumado a la campaña presidencial del partido del elefante como asesora.

Por esa época, Natalie Harp también laboró como presentadora de One America News Network, canal de tendencia de extrema derecha. Desde este espacio defendió la teoría de conspiración de fraude electoral en los comicios estadounidenses del 2020.

Natalie Harp, asistente ejecutiva del presidente de EE. UU. Donald Trump, asiste a un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 31 de agosto de 2026, en Washington, DC. Foto: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VÍA AFP / KEVIN DIETSCH

Tras abandonar dicho medio, Harp se integró a la campaña de Trump para los comicios del 2024, convirtiéndose en su asistente, papel que adquirió designación oficial luego de la victoria electoral republicana.

La asesora es considerada una de las trabajadoras de mayor confianza para Trump —quien valora en gran medida la lealtad total de su personal— y se dice que el mandatario incluso la trata casi como a una hija. La fidelidad de Harp a la figura del actual presidente quedó de manifiesto durante el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, haciendo cerca de 150 publicaciones en la red social X a favor del líder del Partido Republicano a lo largo de la jornada.

Creadora de contenido

Margo Martin tiene 31 años y actualmente es asesora de comunicaciones de la Casa Blanca.

Su vínculo con Trump se remonta a su primer mandato en la Casa Blanca, cuando laboró como asistente de prensa. Con el fin de aquel período, la comunicadora asumió tareas de portavoz en la comisión de transición.

Margo Martin, asistente especial de Donald Trump y asesora de comunicaciones, durante el lanzamiento de las llamadas "cuentas de inversión Trump" en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C. el 6 de julio de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

Aunque menos famosa que Harp y asociada a un perfil más bajo, Martin es otro elemento de gran relevancia dentro del círculo del mandatario norteamericano, pues es la gran responsable del contenido de redes sociales de Trump, mostrándolo en situaciones que transmiten cercanía, humor o determinación que por ahora parecen haber calado profundamente en los partidarios del presidente.

Analistas favorables y críticos de la gestión de Trump coinciden en que Margo Martin tiene un rol clave a la hora de difundir el discurso del movimiento MAGA a través de contenido poco tradicional y de corte más informal en diversos formatos. El jefe de gobierno ha señalado abiertamente tener gran aprecio por su asesora de comunicaciones, describiéndola como “la fotógrafa más bella del mundo”.

Margo Martin, asistente especial del presidente y asesora de comunicaciones, graba con su teléfono mientras el presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 20 de mayo de 2026. (Foto: Kent NISHIMURA / AFP) / KENT NISHIMURA

A pesar de su rol más discreto, Martin no ha podido huir por completo de los reflectores pues su antigua costumbre de grabar las entrevistas que concede Trump la llevó a aparecer en una investigación fiscal sobre documentos clasificados en Mar-a-Lago, la célebre finca del jefe republicano.

Asesora joven

Chamberlain Harris es subdirectora de operaciones del Despacho Oval, tiene 26 años y estudios en ciencia política con formación posterior en comunicación y economía.

Los primeros pasos de Harris en el gobierno se remontan al 2020, cuando fue practicante y luego asistente de personal en la Casa Blanca, donde llegó a ser recepcionista. Un año más tarde se unió al PAC de Donald Trump, Save America, integrándose poco después a la campaña de reelección republicana.

Chamberlain Harris (centro) desciendendo de un helicóptero oficial antes de la llegada del presidente estadounidense a la Elipse en Washington D. C. el pasado 19 de julio. (Foto: Alex WROBLEWSKI / AFP) / ALEX WROBLEWSKI

Su nombre apareció también en la investigación de documentación clasificada de Mar-a-Lago en la que se detectó que recibió órdenes de escanear agendas presidenciales, que en algunos casos contenían información confidencial, en su computadora personal.

Con el inicio de la segunda presidencia de Trump, Harris recibió su cargo actual y a inicios de este año fue designada por el presidente como miembro de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, con la que votó a favor de la creación del salón de baile que el jefe de gobierno quiere instalar en la Casa Blanca.

La asesora política Chamberlain Harris (izquierda) junto al secretario de personal de la Casa Blanca, Will Scharf (derecha), caminando para reunirse con Donald Trump a bordo del Marine One mientras despegan de la Elipse, cerca de la Casa Blanca en Washington D. C. el 4 de agosto de 2026. (Foto de Alex WROBLEWSKI / AFP) / ALEX WROBLEWSKI

Los críticos de su nombramiento apuntan contra su falta de experiencia para un cargo que tradicionalmente se ha otorgado a perfiles profesionales y políticos más contrastados, cuestionándose también su poco conocimiento técnico en materia artística como integrante de la Comisión de Bellas Artes.

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