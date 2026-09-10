Por Guillermo Vera Ayala

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido cuestionamientos éticos por haber regalado 45.000 dólares en efectivo a Natalie Harp, su asesora ejecutiva.

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