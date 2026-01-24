Trump inicia gira por EE.UU. tras sacudir el orden mundial: sus retos urgentes para las elecciones de noviembre

Con un año recién cumplido en el cargo, Trump aspira a una victoria si no quiere ser un presidente debilitado en la segunda mitad de su mandato. Así que en los próximos días empezará a recorrer el país. Iowa, adonde llegará el martes 27, será la primera parada de una serie de visitas semanales para hablar con los votantes. El mandatario “hará campaña como si fuera el 2024”, anunció la jefa de Gabinete, Susie Wiles, en referencia a las elecciones en las que venció a la demócrata Kamala Harris. Y otros miembros de su entorno harán lo mismo.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

La medida se impone luego de un descenso en la aprobación del presidente y de su gobierno, registrado en las encuestas de las últimas semanas. Dos sondeos publicados en días recientes son la prueba. Solo el 37% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump, según un sondeo del Instituto Angus Reid, mientras que otro, publicado por “The New York Times” y la Universidad de Siena, señala que el 49% de los votantes cree que el país está peor que hace un año y solo el 40% aprueba el desempeño del jefe de Estado.

“La encuesta Siena Times [...] será añadida a mi demanda contra el fracasado ‘The New York Times’”, reaccionó Trump, sin ocultar su enojo, en su plataforma Truth Social.

Ojos puestos en casa

Trump se enfrenta a varios desafíos claros de cara a noviembre. El más inmediato es la frustración de los votantes con el costo de vida.

Los sondeos coinciden en un descontento mayoritario en el manejo de la economía, específicamente en el elevado costo de la vivienda y la sanidad. Si bien Trump aún goza de un fuerte apoyo de los republicanos, estos temas han generado malestar entre su base más leal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a las preguntas de los medios de comunicación mientras se dirige al Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington D. C., EE. UU., el 16 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW / SHAWN THEW

Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida, asevera que para entender esa insatisfacción hay que recordar que Trump hizo campaña bajo la consigna de “America First”, Estados Unidos primero.

“Lo que demuestran las encuestas es que la agenda de Trump ha sido extraordinariamente internacional y que pese a que ha habido crecimiento económico eso no se ha reflejado en la vida de la mayoría de los estadounidenses”, declara a El Comercio.

En la misma línea Nevena Trajkov, profesora de Ciencia Política en el Florida State College (Jacksonville, Florida), apunta que “muchos votantes sienten que los gastos diarios han aumentado en lugar de disminuir, lo que debilita una de las promesas económicas centrales de Trump”.

Más allá de la economía, Trump también se enfrenta al escepticismo de los votantes independientes, que se sienten incómodos con la volatilidad y el estilo de gobierno, añade la experta.

Huelga en Minneapolis

La inmigración y las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) son otro tema problemático para Trump. Según Trajkov, si bien la aplicación agresiva de la ley entusiasma a su base, las interacciones violentas y de alto perfil del ICE han generado reacciones negativas y preguntas sobre la proporcionalidad, la rendición de cuentas y el respeto de los derechos y las normas constitucionales.

La situación se volvió más crítica tras la muerte en el estado de Minnesota de Renee Good, ciudadana que recibió los disparos de un agente del ICE el 7 de enero. Ayer, líderes cívicos y sindicatos organizaron en Minneapolis una jornada de protestas masivas contra la intensificación de la política migratoria de Trump.

Gamarra considera que Trump llegó con una promesa de expulsar a todos los criminales e inmigrantes indocumentados, pero que la popularidad de esta política se sostuvo unos seis meses. “Ahora está sintiendo una presión muy grande de sectores importantes para su agenda de reelección, como los independientes, y también por parte de algunos republicanos e hispanos, debido a la forma en la que ha manejado su política de deportaciones”, explica el analista.

Mientras los demócratas tratan de mejorar su respaldo ciudadano –algo que no tienen fácil–, Trump asumirá personalmente la campaña republicana. “No tiene otra alternativa. Sin duda, Trump siempre ha sido el que mejor campaña hace para este nuevo Partido Republicano”, concluye Gamarra.

Donald Trump empezará sus giras semanales en Iowa, un estado simbólico ya que allí arrancan las primarias de las elecciones presidenciales en enero de cada cuatro años.

COMICIOS CLAVES