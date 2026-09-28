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Resumen

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El presidente de China Xi Jinping y el de Estados Unidos Donald Trump pasan revista a las tropas durante la ceremonia de recibimiento en la Casa Blanca. (EFE/JIM LO SCALZO).
El presidente de China Xi Jinping y el de Estados Unidos Donald Trump pasan revista a las tropas durante la ceremonia de recibimiento en la Casa Blanca. (EFE/JIM LO SCALZO).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Durante su reciente encuentro en Washington con Xi Jinping, el presidente Donald Trump sorprendió al plantearle a su homólogo chino si Beijing estaría interesado en comprar armas estadounidenses. La pregunta adquiere especial relevancia por la paradoja que encierra: Estados Unidos lleva décadas vendiendo armas a Taiwán para reforzar su capacidad de defensa frente a China, mientras Beijing ha convertido el desarrollo de una potente y moderna industria militar propia en una prioridad estratégica.

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