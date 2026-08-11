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Resumen

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Fotografía de archivo de Truth Social, la red social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/EPA/Will Oliver
Fotografía de archivo de Truth Social, la red social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/EPA/Will Oliver
Por Agencia EFE

La compañía Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG), fundada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que opera su cuenta en Truth Social, registró unas pérdidas de 238,1 millones de dólares en el segundo semestre de 2026, frente a los 20 millones del mismo periodo del año anterior.

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