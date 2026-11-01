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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin en el Five Flags Center de Iowa el 1 de noviembre de 2026. (Foto de Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA vía AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin en el Five Flags Center de Iowa el 1 de noviembre de 2026. (Foto de Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA vía AFP).
/ ANDREW HARNIK
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo durante un mítin en Dubuque (Iowa) que la subida del precio de la gasolina debido a la guerra en Irán es un “precio muy pequeño a pagar” a cambio de garantizar la seguridad global.

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