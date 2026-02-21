“Trump no renunciará a los aranceles porque para él son una herramienta de presión política antes que económica”

Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El viernes 20 la Corte Suprema de Estados Unidos anuló parte importante de los aranceles que el presidente Donald Trump impuso a los socios comerciales del país norteamericano. El argumento del organismo fue que el mandatario había excedido las competencias de su cargo.

