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El subjefe de gabinete de la Casa Blanca y asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller (izquierda), observa mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla el 6 de agosto de 2026. (Foto de ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP).
El subjefe de gabinete de la Casa Blanca y asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller (izquierda), observa mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla el 6 de agosto de 2026. (Foto de ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP).
/ ALEX WONG
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la designación del asesor Stephen Miller, promotor de las políticas más controvertidas del mandatario, como jefe de Gabinete, uno de los cargos de mayor rango de la Casa Blanca.

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