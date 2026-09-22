El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este martes, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, con sus aliados latinoamericanos del llamado Escudo de las Américas, a quienes ofreció intervenir contra los cárteles dentro de sus países si estos no pueden combatirlos por sí mismos.

En el encuentro estuvieron los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Paraguay, Santiago Peña; de Perú, Keiko Fujimori; y de República Dominicana, Luis Abinader, así como el nuevo vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

“Durante años, los cárteles han hecho la guerra a los pueblos de este hemisferio. Ahora nosotros les estamos haciendo la guerra a ellos”, declaró Trump ante los mandatarios al inicio del encuentro.

El republicano describió a estas organizaciones como “fuerzas terroristas paramilitares violentas” que controlan territorio y aseguró que los países de la región cuentan con el respaldo de Estados Unidos para enfrentarlas.

“Hágannoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes”, dijo Trump, quien además presumió de haber influido en las victorias electorales de algunos de sus socios.

Fujimori, recientemente investida presidenta de Perú, dijo a Trump que su país se ha unido al Escudo de las Américas “con gran determinación y entusiasmo” y aplaudió su “liderazgo”.

El vicepresidente de Colombia, cuyo presidente, Abelardo de la Espriella, también se ha unido recientemente al Escudo de las Américas, defendió que esta alianza sirve para “preservar las democracias” de la región.

Por su parte, el mandatario paraguayo aplaudió que Estados Unidos arrestara y depusiera a Nicolás Maduro en Venezuela, al tiempo que instó a “trabajar” para lograr la democratización de ese país, así como de Cuba y Nicaragua.

El Escudo de las Américas es una alianza fundada en marzo en Miami por Trump con líderes conservadores de la región para combatir el narcotráfico, de la que no forman parte países con gobiernos progresistas como México o Brasil, que se oponen a que Estados Unidos realice operativos en su territorio.

Durante su intervención ante la Asamblea General este martes, Trump amenazó con usar la fuerza militar en Latinoamérica si los intereses de Estados Unidos se ven amenazados.

Aunque dijo tener una buena relación con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, apuntó que México es el “epicentro” del narcotráfico e instó a su Gobierno a “recuperar” el control de su territorio.