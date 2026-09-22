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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump interviene durante una reunión del Escudo de las Américas en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump interviene durante una reunión del Escudo de las Américas en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este martes, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, con sus aliados latinoamericanos del llamado Escudo de las Américas, a quienes ofreció intervenir contra los cárteles dentro de sus países si estos no pueden combatirlos por sí mismos.

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