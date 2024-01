El caucus del lunes en Iowa terminó con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, en segundo y tercer puesto. Pero el resultado no fue muy esperanzador. Trump obtuvo el 51% de los votos, imponiéndose por 30 puntos porcentuales al segundo en la carrera, lo que va en línea a lo que dicen las encuestas: que será él quien disputará la presidencia con el actual mandatario, el demócrata Joe Biden.

El diario “The New York Times” señala que tanto DeSantis como Haley, que en las últimas semanas ha ganado respaldo, han tratado de debilitar los lazos de Trump con sus partidarios sin emitir muchos ataques directos contra el expresidente republicano. “Pero la carrera para emerger como la alternativa a Trump se está volviendo cada vez más urgente, con un tiempo limitado para que los candidatos cimenten esa posición”, apunta.

Simpatizantes de Trump celebran durante los caucus presidenciales republicanos de Iowa. (Foto: AFP) / JIM WATSON

Iowa no es un estado históricamente decisivo, pero sí un termómetro de hacia dónde van las simpatías de cara a las elecciones de noviembre. La de Trump fue la victoria más abultada de la historia en unos caucus de ese estado. Aunque el proceso de elecciones primarias suele durar meses, Trump espera lograr victorias consecutivas que hagan que sus rivales abandonen la contienda. El exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, fue el último en tirar la toalla este martes.

Fuerte vínculo con sus votantes

Trump, de 77 años, enfrenta casos judiciales civiles y penales, entre otras cosas por incitar el asalto al Capitolio de enero del 2021. Este mismo martes compareció ante un tribunal de Nueva York para el inicio de un juicio por difamación entablado por una escritora que ya le ganó otro proceso por agresión sexual el año pasado.

De hecho, el exmandatario ha estado más enfocado en usar sus líos en los tribunales como escenario de victimización que en atender la campaña electoral republicana. Ha mantenido su liderazgo prácticamente sin esfuerzo. No ha asistido a los debates de su partido y sus mítines tampoco han sido abundantes. No lo ha hecho porque no lo necesita.

Ron DeSantis y Nikki Haley compiten en las primarias por ser la principal alternativa a Donald Trump. (Foto: AFP)

“La decisiva victoria de Trump en Iowa reveló una nueva profundidad en el depósito de devoción dentro de su partido. Durante ocho años, ha fomentado una relación con sus partidarios con pocos precedentes en la política. Los valida, los entretiene, habla por ellos y los usa para su ventaja política y legal. Esta conexión, un vínculo duramente ganado para algunos, un culto a la personalidad para otros, ha desatado una de las fuerzas más duraderas de la política estadounidense”, dice “The New York Times”.

Mientras tanto, los análisis coinciden en que el Partido Republicano, que en los últimos años se ha radicalizado hacia la derecha, está dominado por Donald Trump. En el otro lado, el del bloque conservador que no ve con buenos ojos su regreso al poder está dividido y reparte sus votos entre DeSantis y Haley.

¿Qué viene ahora?

Los ojos están puestos ahora en New Hampshire, donde los votantes tienden a ser más moderados y menos religiosos. El estado celebrará las primarias republicanas la próxima semana.

Una encuesta de este mes mostró a Haley a poca distancia de Trump, lo que sugiere una oportunidad para ella. Para la exgobernadora, el tercer puesto en Iowa fue una decepción, pero no la fulminó. “Haley mostró una fuerza importante entre los votantes con educación universitaria, independientes y suburbanos, que han sido durante mucho tiempo los mayores escépticos de Trump. Derrotó a Trump por un margen cómodo en los recintos donde la mayoría de los residentes tenían un título universitario de cuatro años. También ganó el 64% de los autodenominados moderados”, resalta “The New York Times”.

Después de eso la siguiente contienda importante está programada para el 24 de febrero en Carolina del Sur.

Claramente Trump mantiene su confianza en una nueva victoria y ha redoblado sus ataques al gobierno demócrata y a Biden. No hay razones para creer que cambie la estrategia que le ha funcionado hasta ahora: enfocarse en la elección nacional y seguir recurriendo a la victimización.