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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, responde a las preguntas de los periodistas, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 18 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/Samuel Corum)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, responde a las preguntas de los periodistas, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 18 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/Samuel Corum)
/ Samuel Corum / POOL
Por Agencia EFE

La plataforma de la Casa Blanca, TRUMP TV, comenzó este lunes su emisión con un discurso antiguo del presidente estadounidense, Donald Trump, mientras las principales cadenas de televisión estadounidenses mantienen suspendida la cobertura conjunta de sus actos en protesta por el veto impuesto a CNN, MS NOW y Politico, tres medios a los que el mandatario acusa de ofrecer una cobertura desfavorable de su Administración.

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