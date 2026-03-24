El gobierno de Estados Unidos emprendió una demanda contra la Universidad de Harvard hace tres días acusando a la casa de estudios de discriminación contra su alumnado judío e israelí.

El argumento de la gestión de Donald Trump, a través del Departamento de Justicia, es que el centro académico ha permitido intencionalmente el “acoso” y “agresiones” contra el alumnado de esas procedencias durante las manifestaciones a favor de los palestinos realizadas entre los años 2023 y 2025.

Estos señalamientos de posturas “antisemitas” en Harvard se remontan al año pasado, cuando se intensificó el historial de desencuentros entre el gobierno de Trump y la casa de estudios, una de las más prestigiosas del gigante norteamericano.

Esta nota hace un repaso de estos incidentes.

Primer gobierno de Trump

2018 Durante su primer gobierno, el líder republicano apoyó la demanda de un grupo de estudiantes que entablaron una demanda contra Harvard acusando a la casa de estudios de discriminar en su proceso de admisión a los asiático-americanos. Este se consideró el caso más importante de acción afirmativa en la gestión trumpista.

Según reportó CNN en aquel año, el Departamento de Justicia de la primera Administración Trump no se sumó de manera formal al proceso, pero mostró un interés abierto por convertir en información pública los criterios de admisión de la prestigiosa universidad.

El caso formaba de una denuncia original que se remontaba al 2014 y fue presentada por el colectivo Estudiantes por Admisiones Justas contra Harvard, fundado por el activista conservador Edward Bloom. Donald Trump y su gabinete se interesaron y dieron seguimiento a esta causa legal. El juicio se resolvió en el 2023 y tuvo alcance nacional, pues eliminó la discriminación positiva por criterios raciales en Estados Unidos.

2020 En abril de 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, Harvard y otras universidades de la élite estadounidense recibieron fondos de los subsidios de emergencia que Washington había introducido para paliar la crisis económica.

El hecho generó grandes críticas por tratarse de instituciones con patrimonio considerable, y el mismo Donald Trump se sumó a los cuestionamientos al señalar que Harvard “nunca debió haber aceptado” ese dinero que, según el mandatario, ascendía a 8,6 millones de dólares y estaba destinado a proteger a pequeñas empresas. Betsy DeVos, secretaria de Educación, tuvo declaraciones similares a las del presidente.

No obstante, Trump confundió la procedencia de estos fondos, que en realidad provenían del Fondo de Ayuda de Emergencia para la Educación Superior, lo que no impidió que el gobierno mantuviera el discurso de que universidades tan ricas como Harvard —con un patrimonio superior a los 40.000 millones de dólares— no deberían acceder al dinero del paquete inicial de US$14.000 millones procedentes de los fondos de salvaguarda destinados a los centros de educación superior.

Harvard se defendió señalando que “nunca solicitó ese apoyo ni lo había recibido”, siendo una de las últimas entidades de su tipo en señalar que rechazaría el financiamiento.

Segundo gobierno

2025 Abril El inicio del segundo gobierno de Donald Trump marcó el comienzo de relaciones mucho más tensas entre Harvard y el mandatario estadounidense. El gobierno entrante envió el 11 de abril del 2025 una carta con una decena de exigencias que colocaba como condicionantes no negociables para la asignación de fondos federales para el centro educativo.

Entre las exigencias de Trump figuraban a eliminación de los criterios de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en sus procesos de admisión; la introducción de una auditoría externa aprobada por el gobierno para verificación de la diversidad ideológica y sanciones tanto para estudiantes como maestros que estuvieran involucrados en actividades antisemitas.

Harvard rechazó por completo estos términos y su director, Alan Garber, señaló que la institución “no entregaría su independencia ni renunciaría a sus derechos constitucionales”.

La segunda Administración Trump respondió el 15 de abril congelando más de 2.000 millones de dólares en subvenciones para proyectos de investigación.

Lo paradójico fue que días después un reporte de The New York Times señalaba que había confusión alrededor de la carta al interior del gobierno, pues algunas fuentes internas señalaron que esta se había enviado antes de tiempo sin la revisión adecuada, mientras que otras señalaron que esta nunca debió mandarse.

2025 Mayo Con el conflicto todavía abierto, el gobierno de Trump anunció el 22 de mayo del 2025 que emprendería medidas para impedir que Harvard inscribiera estudiantes internacionales como parte de su proyecto de restricción a la migración.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, anunció la revocación de la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio que tenía la universidad, aduciendo que este “incumplió la ley”, a la vez que indicaba que esperaba que “esto sirva de ejemplo” para otros centros académicos.

Un día más tarde la Universidad de Harvard presentó una demanda contra el Estado en Boston, calificando estas medidas del gobierno como una violación “descarada” del marco legal estadounidense. En esa misma jornada se emitió una orden de restricción temporal al impedimento que había impuesto Trump.

Las diferencias se intensifican el 30 de mayo cuando Trump dio a conocer su intención de llevar los fondos que corresponderían a Harvard y otras grandes universidades a las escuelas técnicas y de oficios. “Por cada vez que pelean pierden otros 250 millones de dólares”, dijo el presidente de EE.UU.

2025 Julio El 1 de julio del 2025 las agencias acreditadoras fueron informadas por el gobierno estadounidense que la Universidad de Harvard violaba la Ley de Derechos Civiles con su trato a los estudiantes judíos e israelíes. La postura de Washington era que el alumnado de esos orígenes se sentía inseguro en el centro de estudios ante la “indiferencia deliberada” de las autoridades universitarias.

En este escenario las autoridades planteaban una desacreditación fáctica del centro de estudios.

Durante ese mes hubo nuevas audiencias alrededor del retiro de financiamiento y el gobierno se mantuvo firme en su postura de que debía sancionar a Harvard por sus actitudes “antisemitas”.

La pugna siguió abierta cuando Marco Rubio, secretario de Estado, dio a conocer que el gobierno federal abriría una investigación sobre la elegibilidad de Harvard para participar del programa de visados para estudiantes, que permitía a la entidad educativa emitir estos documentos bajo la forma J-1.

“El pueblo estadounidense tiene derecho a esperar que sus universidades respeten la seguridad nacional, cumplan la ley y proporcionen entornos seguros para todos los estudiantes”, dijo Rubio en ese entonces.

El ente académico se mostró contrario a estas declaraciones advirtiendo que infringía los derechos constitucionales “amparados por la Primera Enmienda” de la Carta Magna estadounidense.

2026 Frebrero La Administración Trump lleva a los tribunales a Harvard a través de demandas del Departamento de Justicia por la presunta “retención ilegal” de documentación legal con los criterios raciales en el proceso de admisión de estudiantes. Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, indicó que la universidad “falló en revelar datos necesarios para que sus admisiones estén libres de discriminación”.

2026 Marzo El gobierno estadounidense presenta una demanda contra Harvard por presunto antisemitismo.

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