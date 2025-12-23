Daniel Bedoya Ramos
Daniel Bedoya Ramos

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump vuelve a la carga y nombra enviado especial en su afán de anexar Groenlandia: ¿Cuál será su misión y qué podrá negociar?
Resumen de la noticia por IA
Trump vuelve a la carga y nombra enviado especial en su afán de anexar Groenlandia: ¿Cuál será su misión y qué podrá negociar?

Trump vuelve a la carga y nombra enviado especial en su afán de anexar Groenlandia: ¿Cuál será su misión y qué podrá negociar?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

A pocas semanas de cumplir un año de iniciada su segunda gestión, Donald Trump ha retomado con fuerza un polémico tema: la incorporación de Groenlandia a Estados Unidos. Y lo ha hecho nombrando a Jeff Landry como enviado especial que promueva sus intereses en la isla. Sin embargo, esta opción no ha sido bien recibida.

TAGS