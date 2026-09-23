La reestructuración de la deuda de Venezuela fue uno de los temas “clave” de la primera reunión entre los presidentes Donald Trump y Delcy Rodríguez, declaró este miércoles el secretario del Estado norteamericano, Marco Rubio.

“Queda mucho por arreglar para que Venezuela tenga éxito. Hablamos de los pasos que quedan para que eso suceda. La reestructuración de la deuda es clave para ello”, dijo Rubio a los periodistas.

“Queremos ser de ayuda en ese sentido. Tiene que hacerse de la manera correcta”, añadió.

El nivel de deuda soberana de Venezuela es objeto de debate. El país sudamericano rompió relaciones con el Fondo Monetario Internacional en 2019 y solo las retomó recientemente, por lo que los datos macroeconómicos aceptados por institucionales internacionales son provisionales.

Según la organización Transparencia Venezuela, esa deuda oscilaba en torno a 164.000 millones de dólares a finales de 2024.

La reunión de los mandatarios fue la primera entre ambos desde que Rodríguez asumió el poder tras la captura del presidente Nicolás Maduro en enero.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente estadounidense, Donald Trump, posando para una foto durante una reunión en Nueva York el 22 de septiembre de 2026. (Foto: Presidencia venezolana / AFP). / HANDOUT

Trump invitó a Rodríguez a celebrar un aparte durante una recepción oficial a todos los líderes que asisten a la Asamblea General de la ONU, en un hotel en Nueva York.

“Fue una reunión corta, pero importante”, centrada en la recuperación económica y los pasos para concretar la transición política, dijo Rubio.

Rodríguez la calificó de “histórica” ​​en un mensaje en Telegram, donde publicó una foto.

El encuentro fue criticado por medios opositores venezolanos, que consideran que fue un paso más en la legitimación del gobierno provisional de Caracas.

“Queremos hacer dos cosas al mismo tiempo: queremos ayudarles a reconstruir su economía, no perfecta, pero sí llevándola a un nivel de estabilidad que le permita a un gobierno elegido tener éxito, y, en segundo lugar, reconstruir todo lo necesario para que realmente haya elecciones libres y justas”, aseguró Rubio a los periodistas.

La líder opositora y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, no ha podido regresar al país desde su actual residencia en Panamá, explicaron fuentes de su partido, Vente Venezuela.

Machado salió de la clandestinidad en Venezuela en diciembre, cuando viajó oculto a Noruega para recibir el Nobel. Tras una breve estadía en Estados Unidos, se instaló en Ciudad de Panamá, desde donde ha intentado regresar a su país.

Según su equipo, hizo tres intentos frustrados en las últimas 24 horas.

Cuando le preguntaron al respecto, Rubio aseguró que no sabía nada de esos problemas.

“María Corina Machado es una mujer valiente”, aseguró.

“No quiero en absoluto minimizar nada, estoy diciendo que hay como ocho millones de venezolanos que han salido de ese país. Y nuestra política es que nos gustaría (...) que esa comunidad pudiera regresar a su país”, añadió Rubio.