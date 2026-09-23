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Resumen

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez hablando con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro en Nueva York. (EFE/ Prensa Presidencial de Venezuela).
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez hablando con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro en Nueva York. (EFE/ Prensa Presidencial de Venezuela).
Por Agencia AFP

La reestructuración de la deuda de Venezuela fue uno de los temas “clave” de la primera reunión entre los presidentes Donald Trump y Delcy Rodríguez, declaró este miércoles el secretario del Estado norteamericano, Marco Rubio.

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