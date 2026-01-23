Trump y su yerno proponen reconstruir Gaza como un lujoso resort: cómo contrasta ello con la vida actual de los palestinos

Donald Trump presentó este jueves 22 sus planes para una “nueva Gaza” que busca convertir el territorio intervenido por Israel en un lujoso destino al estilo de las ciudades de los ricos emiratos y monarquías de la Península Arábiga. El plan fue presentado por el presidente de Estados Unidos junto a Jared Kushner, su yerno y asesor para Medio Oriente, durante el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

Fue durante este evento que Trump presentó su proyecto de gobernanza para la franja de Gaza con una Junta de Paz que será presidida por Estados Unidos e incluye (por ahora) a otros 35 países, entre los que se encuentran Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Donald Trump en el Foro Económico Mundial resentando su iniciativa de la "Junta de Paz". (Foto: Mandel NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

Este consejo no ha estado libre de polémica pues Trump ha planteado que sirva más allá de la gestión del territorio palestino y se convierta en una entidad mediadora para los conflictos del mundo, lo que la convertiría en la práctica en un organismo paralelo a la ONU.

La propuesta de Trump y Kushner

La presentación de Jared Kushner y Trump sobre su plan de renovación de Gaza se produjo después de la firma del acta de constitución de la Junta de Paz.

Washington plantea que la franja se convierta en una zona de “turismo costero” con varias áreas residenciales compuestas por grandes edificios de departamentos que tendrán terrazas. La proyección del asesor del mandatario norteamericano es que la zona podría albergar hasta 180 rascacielos.

La reconstrucción tendría dos grandes focos y el primero de ellos, denominado “Nueva Gaza”, sería un centro industrial que también tendría áreas de la costa dedicadas al turismo y un nodo de transporte. Kushner afirma que el propósito de todo este bloque es garantizar el empleo de la totalidad de la población.

El proyecto para una "reurbanización" de Gaza fue mostrado con diapositivas de cómo podría ser la "Nueva Gaza" bajo los planes estadounidenses.

El segundo foco llevaría por nombre “Nueva Rafah” y sería una parcela esencialmente residencial. Esta parte del territorio incluiría más de 100.000 unidades de vivienda, 200 centros educativos, 75 establecimientos de salud y unos 180 locales religiosos y vacacionales.

Otros elementos que mostraba el plano presentado por Kushner fueron un pequeño puerto en el sur junto a la frontera con Egipto y un aeropuerto. Cerca de la mitad del territorio estaría dedicado a amplias áreas de parques, campos deportivos y zonas agrícolas.

El yerno de Donald Trump —asesor sin cargo oficial en el gobierno— ha estimado que la reconstrucción de la infraestructura requeriría una inversión de 25.000 millones de dólares.

Jared Kushner, yerno de Donald Trump. (Foto: Fayez Nureldine / AFP) / FAYEZ NURELDINE

De momento no hay una fecha para el inicio de los trabajos, pero Jared Kushner aseguró que “en Medio Oriente se construyen ciudades como esta, para dos o tres millones de personas, en tres años” y que era algo muy “factible”.

Por su parte, Donald Trump también se mostró confiado en la viabilidad del proyecto. “Vamos a tener mucho éxito en Gaza, será grandioso”, dijo el gobernante estadounidense.

¿Proyecto de paz o plan inmobiliario?

La idea de un enorme proyecto inmobiliario en Gaza es una idea que Trump ya había barajado con anterioridad. Recordemos que el año pasado habló de crear una Riviera francesa en Gaza, llegando incluso a presentar un video generado con inteligencia artificial que mostraba sus ideas para el territorio palestino.

Lo anterior no es de extrañar, teniendo en cuenta que justamente el sector inmobiliario es el que generó gran parte de la fortuna del mandatario norteamericano; sin embargo, fue duramente criticado por varias entidades humanitarias porque su plan de 38 páginas no contemplaba la presencia de los palestinos.

El proyecto del 2025 preveía que los palestinos hubieran abandonado voluntariamente Gaza o que se hubieran desplazado a centros temporales durante los eventuales trabajos de reconstrucción y reforma.

“La propuesta equivale a una violación flagrante del derecho internacional. Cualquier plan para deportar por la fuerza a palestinos fuera del territorio ocupado es un crimen de guerra”, declaró por entonces Agnés Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“El plan movería a Estados Unidos de ser cómplice en crímenes de guerra a la perpetración directa de atrocidades”, señaló también Lama Fakih, directora de Human Rights Watch.

La propuesta presentada en el Foro Económico Mundial por Donald Trump y Jared Kushner parece mantener una tónica similar, pues se omitió decir cuál sería el destino de la población palestina de Gaza tras la reconstrucción.

“Tenemos que entender que la mente de las personas que quieren tomar estas decisiones es la de empresarios del sector inmobiliario”, comenta al respecto Jorge Antonio Chávez, internacionalista y docente de la Academia Diplomática del Perú.

En diálogo con El Comercio, el especialista explicó que tanto Trump como otras personalidades con influencia en su gobierno, como Steve Witkoff y el mismo Kushner, trabajan en la política bajo una marcada lógica corporativa. El problema es que esa visión ignora por completo a la población y el derecho internacional.

El enviado de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner.

“Trump incluso ha mencionado en sus discursos (a Gaza) ‘como una bella pieza de bienes raíces’. No ven esto en una dinámica política que reconozca el derecho a la determinación que tiene esa población”, señala el especialista.

“Puede haber un interés por parte de estas personas de lanzar un proyecto de estas características, el tema es en qué medida este goza de legitimidad. A mí me parece inviable, pero Trump dice que no se guía por el derecho internacional, sino por su propia moralidad, de todas maneras veo muchos problemas en la implementación de un proyecto de este tipo”, añade Chávez.

El plano para Gaza que Jared Kushner y Donald Trump presentaron en Davos. (Foto: Emilia Pérez / EFE)

El analista explica que el proyecto de Kushner no parece haber sido desarrollado por alguna institución gubernamental y que en otro contexto estos planes podrían haber recaído en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que fue oficialmente desmantelada por la Administración Trump en julio del 2025.

Desde este punto de vista, la aparente ausencia de un planeamiento político más minucioso podría llevar a cuestionamientos sobre beneficios concretos para Washington a nivel internacional; sin embargo, Chávez considera que sí podría haber réditos si se cumplen ciertos requisitos.

“Si es que hubiera un espacio de paz, progreso y distensión que fortalezca la protección israelí y que suponga una presencia de Estados Unidos como garante de esta seguridad, esto redundaría en bien del principal aliado que EE.UU. tiene en Medio Oriente. Israel es bastante influyente en la política interna estadounidense por el lobby proisraelí y la comunidad judía, y a esto se suma que se podrían generar también beneficios económicos para empresas de EE. UU.”, remata Chávez Mazuelos.

La actualidad en Gaza

Una de las pocas referencias a los palestinos que hizo Trump en el foro de Davos fueron sus afirmaciones de que se habían registrado “niveles récord” de ayuda humanitaria en Gaza desde al alto fuego alcanzado en octubre del 2025 tras la intermediación de EE.UU.

Pese a esto, la vida de los gazatíes sigue siendo terriblemente precaria. La agencia AP reportó esta semana que en localidades de la franja, como Jan Yunis, la gente busca entre la basura material que se pueda quemar para combatir el frío invernal. Los reportes de los corresponsales señalan que el acceso a combustible sigue siendo peligroso para los palestinos, pues los ha expuesto a ataques por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Más de 71.000 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza.

Buena parte de los habitantes de este territorio vive en precarias tiendas de campaña a causa de la destrucción de casi todas las edificaciones y enfrentan temperaturas inferiores a los 10 grados Celsius por las noches.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU señala que el 77% de la población de Gaza, cerca de 1,6 millones de personas, convive con niveles de inseguridad alimentaria aguda.

La esperanza de que la Junta de Paz de Trump tenga algún efecto positivo sobre este contexto es vista con escasa expectativa por los habitantes de Gaza.

“Estamos en una posición donde no hay alternativas. Nuestra situación es miserable”, declaró sobre esto un gazatí llamado Fathi Abu Sultan a la agencia AP.