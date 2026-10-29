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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el senador brasileño Flávio Bolsonaro. (Fotos: AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el senador brasileño Flávio Bolsonaro. (Fotos: AFP).
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, y sus asesores ayudaron al senador brasileño Flávio Bolsonaro a huir a Estados Unidos y se espera que favorezcan su residencia permanente, según informó este jueves The New York Times.

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