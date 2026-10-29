El presidente estadounidense, Donald Trump, y sus asesores ayudaron al senador brasileño Flávio Bolsonaro a huir a Estados Unidos y se espera que favorezcan su residencia permanente, según informó este jueves The New York Times.

El Times, que cita fuentes gubernamentales estadounidenses, indica que Bolsonaro está en Florida con un “estatus temporal” migratorio concedido bajo las “órdenes” de Trump “y probablemente se le concederá una residencia permanente más adelante”.

El lunes, tras su derrota electoral, Flávio Bolsonaro fue notificado de una orden judicial que le prohibía abandonar el país y le exigía entregar su pasaporte en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero.

El excandidato presidencial, su mujer y sus dos hijas atravesaron la frontera de Brasil a Argentina, embarcaron en un avión privado en Puerto Iguazú, hicieron escala en Guayaquil (Ecuador) y aterrizaron este miércoles en Miami (EE.UU.).

Flávio Bolsonaro baja de un avión tras llegar al Aeropuerto Ejecutivo de Opa-Locka en Miami, Florida, el 28 de octubre de 2026. (Foto de Ricardo Arduengo / AFP). / RICARDO ARDUENGO

El avión privado en el que viajaron los Bolsonaro fue gestionado por un funcionario de comunicaciones de la Casa Blanca llamado Jason Miller, según dijo al diario una persona conocedora de la operación.

“Se espera que el Sr. Bolsonaro solicite en algún momento un estatus de residente permanente de EE.UU., conocido como tarjeta verde (green card)”, indica el reporte, que cita a un funcionario.

También señala que ese estatus permanente “sería procesado rápido”, como ya hizo Washington con el hermano menor del senador, Eduardo.

Eduardo Bolsonaro, que reside en Texas y obtuvo una “aprobación rápida” de su residencia permanente este pasado julio, tiene vínculos cercanos con el Gobierno de Trump y está “en contacto” con Miller, el funcionario que gestionó el transporte del senador.

El avión que transportaba a Flavio Bolsonaro llegó al Aeropuerto Ejecutivo de Opa-Locka en Miami, Florida, el 28 de octubre de 2026. (Foto de GIORGIO VIERA / AFP). / GIORGIO VIERA

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo al diario que Bolsonaro y sus familiares “fueron recibidos e inspeccionados” por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al llegar a EE.UU. y después fueron puestos en libertad.

Un registro público del Gobierno al que tuvo acceso el Times “sugiere que el Sr. Bolsonaro presentó un pasaporte diplomático cancelado a su llegada”, señala el artículo.