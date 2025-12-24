Juan Luis Del Campo
Juan Luis Del Campo

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump y una prueba difícil con los archivos de Epstein: “El presidente tiene en sus manos una papa caliente y su gente no lo está manejando bien”
Resumen de la noticia por IA
Trump y una prueba difícil con los archivos de Epstein: “El presidente tiene en sus manos una papa caliente y su gente no lo está manejando bien”

Trump y una prueba difícil con los archivos de Epstein: “El presidente tiene en sus manos una papa caliente y su gente no lo está manejando bien”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó el pasado 23 de diciembre más documentación relacionada a los archivos de Jeffrey Epstein que revelan nuevos detalles en torno a la investigación por tráfico sexual que el magnate financiero enfrentaba al momento de su fallecimiento en custodia federal en agosto del 2019.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC