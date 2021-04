El frenético ritmo de vacunación en Estados Unidos -con casi 88 millones de personas completamente inmunizadas- ha cristalizado lo que tanto se llegó a criticar en esta etapa de la pandemia: el turismo de vacunas. Extranjeros con suficiente capacidad adquisitiva -e incluso de clase media- están viajando exclusivamente para recibir las anheladas dosis que los protejan del COVID-19.

El desdén y la desconfianza de muchos estadounidenses hacia las vacunas, los millones de dosis adquiridos por el gobierno federal y la rápida organización que están llevando los estados para inyectar a la población son algunos de los factores que han incentivado a los turistas de todo el mundo, incluyendo peruanos, para invertir dinero en viajar y vacunarse. Pero, sobre todo ello, los poquísimos requisitos que se piden.

Si bien el gobierno federal estadounidense es el que ha adquirido las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, son los estados quienes tienen la prerrogativa para organizar la administración de las dosis y, por ende, de poner requisitos y decidir el orden de prioridad en las vacunas.

En esta etapa de la inmunización, en todo el país ya son elegibles todos los jóvenes y adultos mayores de 16 años.

En el caso de los extranjeros, los estados no especifican. Sin embargo, haciendo una revisión estado por estado, e n 19 de ellos no se exige estatus de residencia o que trabajen o estudien . Algunos como Nueva York o Nueva Jersey, por ejemplo, sí aclaran este punto. Otros, como Illinois, incluso señalan que los inmigrantes indocumentados pueden vacunarse y no se les va a exigir ningún estatus migratorio.

La mayoría de los estados señala que las vacunas son para los locales, de manera general, pero no exigen documentaciones específicas. Por ejemplo, la página del Departamento de Salud de Minnesota señala que los elegibles son los ‘minesotianos’, sin aclarar si se trata de los nacidos en el estado, los que viven o trabajan ahí.

Algunas restricciones

Ante la explosión de turistas que está llegando al país algunos estados decidieron poner restricciones para poder acceder a las vacunas. Estas medidas incluso van más allá del nivel estatal y algunos condados ya están pidiendo mayor documentación.

En las primeras semanas del año, la gran cantidad de viajeros que llegaba a Florida para vacunarse -debido a las condiciones tan laxas- hizo que crecieran las críticas pues la inmunización aún estaba en la primera fase y muchos adultos mayores no terminaban de vacunarse mientras que muchas dosis eran inoculadas a extranjeros. Debido a ello, ahora se exige ser residente en el estado.

“Las vacunas están dirigidas para las personas que viven en Texas, trabajan o pasan un tiempo significativo en el estado”, expresó al diario “USA Today” Chris Van Deusen, vocero del Departamento de Servicios de Salud de Texas, quien afirmó que más del 99% de las personas vacunadas hasta el momento han sido residentes del estado. Texas no exige residencia para la inoculación.

A vacunarse en la nieve

Un caso especial es el de Alaska. Debido a la caída del turismo, que provenía mayoritariamente de otros estados del país, el gobernador Mike Dunleavy anunció que desde el 1 de junio los turistas podrán vacunarse sin restricciones. De hecho, podrán hacerlo en los aeropuertos de Anchorage, Fairbanks, Ketchikan y en el de la capital Juneau.

Así que si piensa viajar a Estados Unidos a vacunarse podría ir un poquito más al norte para asegurarse las dosis que tanto espera.

