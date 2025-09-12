Una pantalla de televisión muestra una imagen de Tyler Robinson, sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk el 11 de septiembre, en Orem, Utah, el 12 de septiembre de 2025. Foto: Patrick T. Fallon / AFP
Una pantalla de televisión muestra una imagen de Tyler Robinson, sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk el 11 de septiembre, en Orem, Utah, el 12 de septiembre de 2025. Foto: Patrick T. Fallon / AFP
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El acusado de asesinar a Charlie Kirk es identificado como Tyler Robinson, de 22 años
Resumen de la noticia por IA
El acusado de asesinar a Charlie Kirk es identificado como Tyler Robinson, de 22 años

El acusado de asesinar a Charlie Kirk es identificado como Tyler Robinson, de 22 años

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El sospechoso de asesinar al activista conservador , detenido por las autoridades, ha sido , un residente de Utah de 22 años, según informaron medios locales en base a fuentes de la investigación.

La identidad del sospechoso fue revelada poco después de que el presidente de Estados Unidos, , informara durante una entrevista que se había detenido al supuesto asesino.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Quién es Tyler Robinson, el joven de 22 años sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Según apuntaron varios medios, el sospechoso fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah), después de acordar con su padre que se entregara.

El detenido fue puesto en custodia de la policía local sobre las 23.00 hora local de la noche del jueves (05.00 GMT del viernes), según informaron fuentes federales a The New York Times.

Robinson fue señalado por varios medios como un buen estudiante y se han compartido varias fotos con su familia, en ambiente universitario y con lo que parece ser una relación con las armas desde temprana edad.

este miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley tras recibir un disparo en el cuello mientras realizaba uno de sus conocidos debates con estudiantes a los que enfrentaba con sus ideas conservadoras.

Una corona de flores depositada por los dolientes frente a la embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el fatal tiroteo del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk. Foto: PHILL MAGAKOE/AFP
Una corona de flores depositada por los dolientes frente a la embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el fatal tiroteo del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk. Foto: PHILL MAGAKOE/AFP

En la confusión de las primeras horas, las autoridades detuvieron a dos personas que posteriormente liberaron tras comprobar que no tenía nada que ver con el asesinato.

Posteriormente, el para dar con el autor y compartió varias imágenes recogidas del supuesto tirador tras el asesinato.

Los investigadores han recuperado el arma utilizada en el asesinato, un rifle de cerrojo del calibre .30, normalmente utilizado para la caza.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC