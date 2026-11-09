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Resumen

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Este folleto publicado por la Oficina del Gobernador de Utah el 13 de septiembre de 2025 muestra la foto policial de Tyler Robinson, sospechoso del asesinato a tiros del activista de derecha Charlie Kirk. Foto: Oficina del gobernador de Utah / AFP
Este folleto publicado por la Oficina del Gobernador de Utah el 13 de septiembre de 2025 muestra la foto policial de Tyler Robinson, sospechoso del asesinato a tiros del activista de derecha Charlie Kirk. Foto: Oficina del gobernador de Utah / AFP
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Por Agencia AFP

El juicio del joven estadounidense acusado de asesinar al influencer de derecha Charlie Kirk, cercano al presidente Donald Trump, comenzará en junio de 2028, informó el lunes un juez de Utah, oeste de Estados Unidos, donde tendrá lugar el proceso.

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