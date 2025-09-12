Cronología de las más de treinta horas para capturar al asesino de Charlie Kirk

Las autoridades anunciaron este viernes la captura de Tyler Robinson, un joven de 22 años acusado de asesinar el pasado miércoles al famoso activista conservador Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta es la cronología de las más de treinta horas transcurridas desde el crimen hasta la captura del sospechoso.

Miércoles, 10 de septiembre

- 12.23 hora local - Charlie Kirk, de 31 años, recibe un disparo en el cuello mientras responde a una pregunta del público durante un evento en la Universidad Utah Valley ante unas 3.000 personas, la mayoría jóvenes.

- 12.39h - Los primeros agentes del FBI llegan a la escena del crimen y acordonan la zona.

- 14.40h - El presidente Trump anuncia la muerte de Kirk en la plataforma Truth Social: “Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie”, escribe el republicano.

- 16.21h - El director del FBI, Kash Patel, anuncia en la red X la captura de un sospechoso de asesinar a Kirk, pero esa persona es liberada posteriormente.

El caso por el asesinato de Charlie Kirk dio un vuelco el viernes cuando el presidente Trump anunció su captura y fue idenficado como Tyler Robinson, de 22 años. Foto: AFP

Jueves, 11 de septiembre

- 9.48h- El FBI publica las primeras fotos del sospechoso de haber matado a Kirk: un varón blanco que viste pantalones, sudadera con un águila, gorra y gafas de sol.

- 10.45h- El FBI ofrece una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que conduzca a la captura del asesino.

- 19.52h - Las autoridades publican un video que muestra al sospechoso saltando del techo de uno de los edificios del campus universitario y huyendo tras haber disparado a Kirk.

- 22.00h- Se produce la detención de Tyler Robinson después de haber sido identificado por un familiar, según la cronología de Patel. Sin embargo, registros obtenidos por The Washington Post muestran que Robinson fue detenido en el condado de Washington (Utah) a las 4.00 horas del viernes y fichado en la cárcel de Spanish Fork a las 7.15 horas.

Viernes, 12 de septiembre

- 6.00h- Trump anuncia durante una entrevista en la cadena Fox News que le acaban de informar “con un alto grado de certeza” que el responsable de la muerte de Kirk fue capturado.

- 8.00h- El gobernador de Utah, Spencer Cox, anuncia en una rueda de prensa la detención de Tyler Robinson, un joven de 22 años sin afiliación partidista, pero que se habría politizado recientemente.