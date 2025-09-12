Imagen muestra a Tyler Robinson, sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk el 11 de septiembre, en Orem, Utah, el 12 de septiembre de 2025. Foto: Patrick T. Fallon / AFP
Imagen muestra a Tyler Robinson, sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk el 11 de septiembre, en Orem, Utah, el 12 de septiembre de 2025. Foto: Patrick T. Fallon / AFP
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Cronología de las más de treinta horas para capturar al asesino de Charlie Kirk
Resumen de la noticia por IA
Cronología de las más de treinta horas para capturar al asesino de Charlie Kirk

Cronología de las más de treinta horas para capturar al asesino de Charlie Kirk

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Las autoridades anunciaron este viernes la , un joven de 22 años acusado de asesinar el pasado miércoles al famoso activista conservador , un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta es la cronología de las más de treinta horas transcurridas desde el crimen hasta la captura del sospechoso.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Kirk murió baleado pero sus partidarios siguen defendiendo el porte de armas en EE.UU.

Miércoles, 10 de septiembre

- 12.23 hora local - Charlie Kirk, de 31 años, recibe un disparo en el cuello mientras responde a una pregunta del público durante un evento en la Universidad Utah Valley ante unas 3.000 personas, la mayoría jóvenes.

- 12.39h - Los primeros agentes del llegan a la escena del crimen y acordonan la zona.

- 14.40h - El anuncia la muerte de Kirk en la plataforma Truth Social: “Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie”, escribe el republicano.

- 16.21h - El director del FBI, Kash Patel, anuncia en la red X la captura de un sospechoso de asesinar a Kirk, pero esa persona es liberada posteriormente.

El caso por el asesinato de Charlie Kirk dio un vuelco el viernes cuando el presidente Trump anunció su captura y fue idenficado como Tyler Robinson, de 22 años. Foto: AFP
El caso por el asesinato de Charlie Kirk dio un vuelco el viernes cuando el presidente Trump anunció su captura y fue idenficado como Tyler Robinson, de 22 años. Foto: AFP

Jueves, 11 de septiembre

- 9.48h- El FBI publica las primeras fotos del sospechoso de haber matado a Kirk: un varón blanco que viste pantalones, sudadera con un águila, gorra y gafas de sol.

- 10.45h- El FBI ofrece una por información que conduzca a la captura del asesino.

- 19.52h - Las autoridades publican un video que muestra al sospechoso saltando del techo de uno de los edificios del campus universitario y huyendo tras haber disparado a Kirk.

- 22.00h- Se produce la detención de Tyler Robinson después de haber sido identificado por un familiar, según la cronología de Patel. Sin embargo, registros obtenidos por The Washington Post muestran que Robinson fue detenido en el condado de Washington (Utah) a las 4.00 horas del viernes y fichado en la cárcel de Spanish Fork a las 7.15 horas.

LEE TAMBIÉN: Qué se sabe de Tyler Robinson, el acusado de asesinar a Charlie Kirk

Viernes, 12 de septiembre

- 6.00h- Trump anuncia durante una entrevista en la cadena Fox News que le acaban de informar “con un alto grado de certeza” que el responsable de la muerte de Kirk fue capturado.

- 8.00h- El gobernador de Utah, Spencer Cox, anuncia en una rueda de prensa la , un joven de 22 años sin afiliación partidista, pero que se habría politizado recientemente.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC