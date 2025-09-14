“Conocemos a la familia”: el desconcierto en el pueblo de EE.UU. donde se crió Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Washington, Utah, ubicado justo al suroeste del Parque Nacional Zion, está rodeado de montañas cinematográficas con cimas planas y ha sido durante mucho tiempo un centro para explorar las maravillas naturales del oeste de Estados Unidos.

Sin embargo, las últimas 48 horas han dejado a los vecinos del pueblo preguntándose cómo el sitio considerado como la puerta de entrada a las zonas más hermosas del país pudo haber producido al presunto responsable de uno de los peores actos de violencia política en los últimos años.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Tyler Robinson, a quien las autoridades acusan de haber asesinado al activista conservador Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah esta semana, residía en esta localidad, que cuenta con apenas 35.500 habitantes, aseguró la policía.

El joven de 22 años se encuentra bajo custodia después de que su padre aparentemente lo convenciera de entregarse.

Uniformados locales y federales se lanzaron a las calles habitualmente tranquilas de Washington y la cercana St. George, golpeando puertas y cerrando vías al tráfico mientras llevaban a cabo su investigación.

Afuera de la casa de la familia Robinson en Washington, los vecinos expresaron su consternación por la posibilidad de que un residente pudiera haber cometido semejante ataque.

La localidad de Washington, Utah, donde el sospechoso se crio se encuentra cerca del Parque de Zión, uno de los parajes naturales más famosos de EE.UU. (Getty Images).

“Conmociona a la comunidad porque uno no se lo espera”, dijo Addi Jacobson, de 20 años, quien recientemente se mudó a la casa de su abuela.

Jacobson aseveró que no conocía personalmente a la familia Robinson, pero su abuela sí.

“Simplemente ha dicho que, por lo que ha visto y lo que sabe, son una gran familia, ciudadanos comunes. (Mi abuela) usó las palabras ‘gente muy patriota’”, agregó.

“Conocemos a su familia. Todo nuestro barrio es muy cercano”, dijo otra vecina que vive a la vuelta de la esquina. La mujer le pidió a la BBC que no revelara su nombre debido al acalorado debate político que ha desatado el asesinato de Kirk.

La vecina afirmó que Tyler Robinson “era un niño bastante tranquilo”, mientras que sus hermanos menores participaban más en actividades comunitarias y deportivas.

Por su parte, se refirió a su madre como “una mujer increíble” y a su padre como “un gran trabajador”. Y contó que ambos asistían ocasionalmente a una iglesia mormona cercana.

“Eso solo demuestra que puedes ser un padre increíble y que, aun así, tu hijo elige lo que elige”, comentó la vecina.

La revelación de que el presunto asesino de Kirk es un vecino de Washington dejó consternados a los habitantes del pueblo de Utah, que tiene 32.000 habitantes. (PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images).

“Esta es una buena familia”, declaró el gobernador de Utah, Spencer Cox, a CNN el sábado.

“(Robinson tuvo) una infancia normal. Todas esas cosas que uno esperaría que nunca llevaran a algo así. Y, lamentablemente, así fue”, apuntó.

El 10 de septiembre, Charlie Kirk recibió un disparo frente a cientos de estudiantes mientras participaba en un debate al aire libre y posteriormente fue declarado muerto en el hospital.

Los videos del ataque se difundieron por las redes sociales, y el presidente Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance y los líderes de los dos principales partidos políticos estadounidenses condenaron el asesinato.

“Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea. No tienen idea de lo que acaban de desatar en todo el país”, declaró la esposa del activista, Erika Kirk, en su primera declaración pública el viernes por la noche.

La casa de los padres de Robinson, quienes según la prensa estadounidense están afiliados al Partido Republicano, también fue visitada por la policía.

La noche anterior al arresto de Robinson, vehículos policiales irrumpieron en un complejo de viviendas en St. George, a unos 10 minutos de Washington, donde, según informaron medios locales, el sospechoso tenía un apartamento.

Sherri Steele, quien vive enfrente a la zona, relató que al regresar de un paseo nocturno vio una gran presencia policial. En un video que mostró a la BBC, se escucha una voz fuerte, que según ella pertenecía a unos policías, gritando: “¡Quietos!” y “¡Salgan ya!”.

“Es simplemente alucinante, subir por la calle y de repente ver helicópteros sobrevolando tu casa”, dijo Steele, añadiendo que nunca había hablado con Robinson.

Otro vecino, Josh Kemp, de 18 años, aseguró haber visto a Robinson salir de su casa en una ocasión junto con la persona con la que vivía.

Según las primeras investigaciones sobre Robinson, la policía entrevistó a un compañero con el que compartía casa, quien les mostró mensajes que el sospechoso supuestamente había publicado en Discord.

Los mensajes hablaban de la “necesidad de recuperar un rifle de un punto de entrega, dejarlo en un arbusto, mensajes relacionados con la vigilancia visual del área donde se dejó el rifle y un mensaje que mencionaba haberlo dejado envuelto en una toalla”.

“Los mensajes también mencionan el grabado de balas y una mención de una mira telescópica y de la singularidad del rifle”, según el documento.

Las inmediaciones de la cárcel donde permanece bajo custodia Robinson está rodeada de periodistas. (Bastien INZAURRALDE / AFP).

El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, planea presentar cargos formales contra Robinson el martes, informó CBS News, cuando el acusado comparezca por primera vez ante el tribunal.

El país, incluido el actual ocupante de la Casa Blanca en Washington, D.C., estará observando.

Pero Washington, Utah, también lo estará.

“Durante todo este tiempo, nunca supe que vivía al lado de alguien capaz de algo así”, aseveró Jacobson mientras jugaba en el parque con su prometido y su bebé.

“Simplemente te hace preguntarte: ‘¿Cuánto cerca estoy de otra persona que podría ser así?’”, zanjó.

VIDEO RECOMENDADO