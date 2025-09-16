Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato del activista político Charlie Kirk, asistiendo a una comparecencia judicial de forma remota desde su celda en Provo, Utah, el 16 de septiembre de 2025. (Foto de POOL / AFP)
Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato del activista político Charlie Kirk, asistiendo a una comparecencia judicial de forma remota desde su celda en Provo, Utah, el 16 de septiembre de 2025. (Foto de POOL / AFP)
/ -
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Tyler Robinson escucha impasible los cargos que le imputan por asesinar a Charlie Kirk
Resumen de la noticia por IA
Tyler Robinson escucha impasible los cargos que le imputan por asesinar a Charlie Kirk

Tyler Robinson escucha impasible los cargos que le imputan por asesinar a Charlie Kirk

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

, acusado del asesinato del activista ultraconservador , escuchó con gesto impasible este martes la acusación en su contra que le fue leída en su primera audiencia ante una corte distrital del estado de .

Durante la vista preliminar, el juez Tony Graf y la fiscalía de Utah acordaron que el inicio del juicio de Robinson, para el que se ha pedido la pena de muerte por asesinato con agravantes, tendrá lugar el próximo 29 de septiembre.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Sospechoso de asesinar a Charlie Kirk dijo a compañero que estaba “harto del odio” del activista

Además, el magistrado ordenó que se le asigne un abogado defensor público a Robinson, de 22 años, debido a que no cuenta con uno particular para ejercer su defensa.

Robinson compareció a la audiencia por medio de videollamada, vestido con un chaleco antisuicidio y solamente habló cuando se le pidió que se presentara ante el tribunal diciendo su nombre completo, Tyler James Robinson.

El acusado pareció escuchar atentamente la acusación leída por el juez Graf.

La acusación leída incluye siete cargos, entre ellos uno por asesinato agravado, dos por obstrucción a la justicia y dos por manipulación de un testigo.

Por su parte, Chad Grunander, jefe de la división criminal de la Oficina del Fiscal del Condado de Utah, notificó que su oficina acaba de presentar el aviso de que solicitará la pena de muerte.

MÁS INFORMACIÓN: Los empleados que están siendo despedidos en EE.UU. por sus mensajes en redes sobre el asesinato de Charlie Kirk

Durante la primera audiencia, la fiscalía pidió al juez Graf una orden que prohiba a Robinson poder referirse o tener contacto con Erika Kirk, viuda del activista cercano al presidente Donald Trump.

Kirk, fundador de la organización conservadora Turning Point, se encontraba al frente de uno de sus habituales eventos de debate el pasado 10 de septiembre en la Universidad de Utah Valley, cuando recibió un disparo en el cuello que le costó la vida.

Su funeral será el próximo fin de semana y está previsto que cuente con la presencia de una gran base de seguidores y aliados, entre ellos el propio Donald Trump.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC