Quién es Tyler Robinson, el joven de 22 años sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

El caso por el asesinato de Charlie Kirk dio un vuelco el viernes cuando el presidente Donald Trump anunció que el presunto tirador había sido capturado en Utah, Estados Unidos. Más tarde, el gobernador Spencer Cox confirmó públicamente su identidad: se trata de Tyler Robinson, un joven de 22 años oriundo del mismo estado.

En sus redes sociales, Robinson había llegado a referirse a Kirk como alguien “lleno de odio”.

Trump confirmó la detención en una entrevista con Fox News Channel: “Con un alto grado de certeza, lo tenemos”. Según explicó, un ministro que colabora con las fuerzas de seguridad habría facilitado la entrega del sospechoso. “Alguien muy cercano a él dijo: ‘Hmm, ese es él’”, relató el presidente, aludiendo a cómo se produjo el reconocimiento.

Posteriormente, medios locales informaron que el padre del joven —que trabaja a tiempo parcial como clérigo y como contratista de una agencia federal de seguridad— advirtió que su hijo se parecía a la persona de las fotos difundidas por el FBI.

De acuerdo con esos reportes, se puso en contacto con el Servicio de Alguaciles y con el propio FBI y afirmó: “Creo que este es mi hijo”.

Según CNN, que citó a dos fuentes, el joven incluso habría confesado a su padre haber cometido el asesinato.

Más tarde, el gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó en una conferencia de prensa el arresto del presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk y lo identificó como Tyler Robinson.

Según la versión oficial, el joven se entregó a las fuerzas policiales después de ser convencido por una persona de su círculo familiar, como había anticipado el presidente en la entrevista.

Robinson se encuentra detenido en la cárcel del condado de Utah, informó Cox.

El gobernador también señaló que los casquillos de bala encontrados por los investigadores presentaban varias inscripciones grabadas. El que había sido disparado decía: “notices bulges OWO what’s this?”. Se trata de una frase de tono irónico y sexualizado que suele usarse en memes o juegos de rol en línea, donde “notices bulge” alude a darse cuenta de un “bulto” en la ropa, “OWO” es un emoticón que representa sorpresa exagerada, y “what’s this?” significa “¿qué es esto?”.

Además, detalló que había tres casquillos sin utilizar: uno con la frase “¡oye fascista! ¡atrapa!” acompañada de un símbolo de flecha hacia arriba, otro hacia la derecha y tres hacia abajo; otro con la inscripción “oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao”; y finalmente un tercer casquillo, también disparado, que llevaba escrito: “si lees esto eres gay jajaja”.

Cox informó que los investigadores entrevistaron al compañero de cuarto de Robinson, quien les mostró una serie de mensajes intercambiados en la aplicación Discord con una cuenta registrada bajo el nombre “Tyler”.

En esas conversaciones, el sospechoso hacía referencia a la necesidad de recuperar un rifle de un punto de entrega, dejarlo escondido en un arbusto y vigilar el área donde había quedado, detallando además que lo había envuelto en una toalla.

Los mensajes también mencionaban que había grabado inscripciones en las balas, que contaba con una mira telescópica y que el arma era “única”. Finalmente, “Tyler” aseguraba haberse cambiado de ropa tras la operación.

¿Qué se sabe de Tyler Robinson?

Según una investigación de BBC Verify, los perfiles en redes sociales asociados a su familia sugieren que los Robinson son originarios de Cedar City, Utah, a unas tres horas en auto del lugar del crimen. En la cuenta de Facebook de su madre, que ahora estaría eliminando imágenes de Tyler, aparecen fotografías de viajes familiares y de visitas a campos de tiro.

El rastro digital también muestra que Robinson cursó estudios en Pineview Middle School y que en 2022 se trasladó a la ciudad de Logan para asistir a la Universidad Estatal de Utah, ubicada a unas dos horas de la Universidad del Valle de Utah, donde se produjo el asesinato.

Según un video en el que lee su carta de admisión y que fue publicado en la cuenta de un familiar en redes sociales, Robinson ingresó a la Universidad Estatal de Utah con una prestigiosa beca académica. Sin embargo, un vocero de la institución señaló que solo asistió durante un semestre en 2021.

Registros estatales de Utah indican que Robinson estaba registrado como votante, aunque no afiliado a ningún partido político.

De acuerdo con medios estadounidenses, Robinson —quien actualmente estudia en la Universidad Estatal de Utah y tiene dos hermanos menores— llegó a disfrazarse de Donald Trump en Halloween de 2017, un detalle que hoy adquiere una carga simbólica en el marco de la investigación.

Horas antes de que se conociera su identidad, el FBI había difundido nuevas fotografías de Robinson que fue visto huyendo del campus de la Universidad del Valle de Utah, en Orem, tras el disparo que mató a Kirk. En las imágenes aparecía con gorra, gafas oscuras, mochila y una remera negra de manga larga.

Ese operativo se sumaba a las pruebas encontradas en la escena: una huella de palma, la impresión de un zapato Converse y un rifle de cerrojo Mauser calibre 30 hallado envuelto en una toalla en el bosque cercano. Todo el material fue enviado a un laboratorio federal para su análisis.

El caso ha generado una enorme conmoción política en Estados Unidos, no solo por la magnitud del crimen selectivo contra un líder conservador de 31 años y aliado de Trump, sino también por el riesgo de que la violencia política se intensifique en un clima ya marcado por la polarización.

