Tyler Robinson es sospechoso de asesinar al activista de derecha Charlie Kirk. Foto: AFP
Tyler Robinson es sospechoso de asesinar al activista de derecha Charlie Kirk. Foto: AFP
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Sospechoso de asesinar a Charlie Kirk dijo a compañero que estaba “harto del odio” del activista
Resumen de la noticia por IA
Sospechoso de asesinar a Charlie Kirk dijo a compañero que estaba “harto del odio” del activista

Sospechoso de asesinar a Charlie Kirk dijo a compañero que estaba “harto del odio” del activista

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

, sospechoso de asesinar al activista de derecha , le habría dicho a un compañero de cuarto que estaba “harto del odio” del influencer e importante aliado de Donald Trump, dijo un fiscal este martes.

“¿Por qué lo hice?”, dijo el fiscal de Utah, , leyendo un intercambio de mensajes entre Robinson y su compañero de apartamento. “Estaba harto de su odio. Hay odio que no puede negociarse”, agregó Gray citando a Robinson.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: JD Vance culpa al “extremismo de izquierda” del asesinato de Charlie Kirk

fue acusado de homicidio agravado, entre otros cargos, este martes, informó el fiscal de Utah, quien buscará la pena de muerte si es hallado culpable.

Kirk, de 31 años y un cercano aliado al presidente Donald Trump, murió baleado el 10 de septiembre durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA.

Según las autoridades, Robinson, de 22 años, de un tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado después de 33 horas de persecución.

Imagen muestra a Tyler Robinson, sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk el 11 de septiembre, en Orem, Utah, el 12 de septiembre de 2025. Foto: Patrick T. Fallon / AFP
Imagen muestra a Tyler Robinson, sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk el 11 de septiembre, en Orem, Utah, el 12 de septiembre de 2025. Foto: Patrick T. Fallon / AFP

Gray dijo que considerando la evidencia acumulada por los investigadores, acusaba a Robinson de homicidio agravado, “una ofensa capital, por saber intencionalmente que causaría la muerte de bajo circunstancias que causaron un gran riesgo de muerte a otros”.

En total, Robinson responderá a la justicia por siete cargos, informó este martes en rueda de prensa Gray, quien .

“Presento una notificación de que pretendo buscar la pena de muerte”, dijo Gray.

“No tomo esta decisión de forma ligera, y es una decisión que tomé de forma independiente como fiscal del condado, basado apenas en la evidencia disponible y en las circunstancias y naturaleza del crimen”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC