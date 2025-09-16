Sospechoso de asesinar a Charlie Kirk dijo a compañero que estaba “harto del odio” del activista

Tyler Robinson, sospechoso de asesinar al activista de derecha Charlie Kirk, le habría dicho a un compañero de cuarto que estaba “harto del odio” del influencer e importante aliado de Donald Trump, dijo un fiscal este martes.

“¿Por qué lo hice?”, dijo el fiscal de Utah, Jeff Gray, leyendo un intercambio de mensajes entre Robinson y su compañero de apartamento. “Estaba harto de su odio. Hay odio que no puede negociarse”, agregó Gray citando a Robinson.

Tyler Robinson fue acusado de homicidio agravado, entre otros cargos, este martes, informó el fiscal de Utah, quien buscará la pena de muerte si es hallado culpable.

Kirk, de 31 años y un cercano aliado al presidente Donald Trump, murió baleado el 10 de septiembre durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA.

Según las autoridades, Robinson, de 22 años, utilizó un rifle con mira telescópica para matar a Kirk de un tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado después de 33 horas de persecución.

Imagen muestra a Tyler Robinson, sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk el 11 de septiembre, en Orem, Utah, el 12 de septiembre de 2025. Foto: Patrick T. Fallon / AFP

Gray dijo que considerando la evidencia acumulada por los investigadores, acusaba a Robinson de homicidio agravado, “una ofensa capital, por saber intencionalmente que causaría la muerte de Charlie Kirk bajo circunstancias que causaron un gran riesgo de muerte a otros”.

En total, Robinson responderá a la justicia por siete cargos, informó este martes en rueda de prensa Gray, quien detalló que buscará la pena de muerte como castigo.

“Presento una notificación de que pretendo buscar la pena de muerte”, dijo Gray.

“No tomo esta decisión de forma ligera, y es una decisión que tomé de forma independiente como fiscal del condado, basado apenas en la evidencia disponible y en las circunstancias y naturaleza del crimen”, añadió.