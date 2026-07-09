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Resumen

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Imagen muestra a Tyler Robinson, sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk el 11 de septiembre, en Orem, Utah, el 12 de septiembre de 2025. Foto: Patrick T. Fallon / AFP
Imagen muestra a Tyler Robinson, sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk el 11 de septiembre, en Orem, Utah, el 12 de septiembre de 2025. Foto: Patrick T. Fallon / AFP
Por Agencia AFP

Tyler Robinson, acusado del asesinato del influencer de derecha Charlie Kirk, expresó remordimiento después de confesar el homicidio, según un video testimonial de su compañero de vivienda divulgado el jueves en un tribunal estadounidense.

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