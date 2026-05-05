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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dio una conferencia de prensa con el primer ministro noruego en el edificio de representación del gobierno en Oslo, Noruega, el 20 de marzo de 2025. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB / AFP
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dio una conferencia de prensa con el primer ministro noruego en el edificio de representación del gobierno en Oslo, Noruega, el 20 de marzo de 2025. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB / AFP
/ OLE BERG-RUSTEN
Por Agencia AFP

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusó el martes a Rusia de mostrar un “cinismo absoluto” por lanzar una ola de ataques, que dejó al menos cinco muertos, pese a la inminencia de las treguas anunciadas por ambas partes.

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