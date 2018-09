Uno de las ventajas agridulces de saber que tu vida está llegando a su fin es la capacidad de planear tu despedida.



Según medios estadounidenses, el senador de Arizona John McCain asumió esta tarea con su gusto característico y mantuvo reuniones semanales con sus asesores para organizar los detalles de su funeral y los eventos relacionados.



El héroe de la guerra de Vietnam murió el 25 de agosto a los 81 años, a causa de un tumor cerebral.



"Para cuando falleció, McCain había organizado cuidadosamente una celebración de cuatro días de su vida, pero también un reproche inequívoco al presidente Trump y su agenda", escriben Mike Shear y Katie Rogers en The New York Times.



La crítica "desde el más allá" a la que se refieren ocurrió este sábado durante una ceremonia fúnebre en la Catedral Nacional de Washington D.C.



El disidente



McCain empezó a contactar desde abril a la gente que quería que acompañase su féretro durante sus exequias.



"La lista oficial de estas personas, que identifica a todas como 'amigas', está cargada de significado", dice Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en América del Norte.

Vladimir Kara-Murza es uno de los críticos más abiertos de Putin.

Uno de los incluidos en la relación fue el disidente ruso Vladimir Kara-Murza.



Esta elección de McCain fue calificada como la "última indirecta" o un "mensaje tácito" para el presidente ruso, Vladimir Putin, y para el mandatario estadounidense, Donald Trump, por medios como The Washington Post,Político y Slate.

"Al elegir a Vladimir Kara-Murza, McCain reiteró sus críticas al gobierno de Putin y lo que él consideraba la actitud demasiado amistosa de Trump hacia él", escribe Zurcher, de la BBC.



Este político ruso, vicepresidente de Open Russia, un movimiento "prodemocracia", y presidente de la Fundación Boris Nemtsov para la Libertad, es uno de los críticos más abiertos de Putin.



Kara-Murza ha sido blanco de dos aparentes intentos de envenenamiento, el más reciente, en febrero de 2017, lo dejó en coma.



Pese a ser del Partido Republicano, el mismo que Donald Trump, John McCain tuvo varios enfrentamientos con el presidente de EE.UU.

La amistad de McCain y Kara-Murza se remonta al 2010 y al apoyo del senador de Arizona a una serie de manifestaciones rusas en contra del gobierno de Putin.



Más tarde, ambos cooperaron para conseguir apoyo en el Congreso de EE.UU. a las sanciones contra Rusia.

Días antes del funeral, el ruso escribió en The Washington Post que "mucho se ha dicho y se dirá sobre el coraje militar de McCain, su patriotismo, su famoso bipartidismo y su intachable decencia personal" y que "su postura de larga data sobre Rusia merece un tributo especial".



Kara-Murza había recibido el pedido de acompañar el féretro de McCain en abril.



"Me quedé sin palabras y con el corazón roto, casi lloro en ese momento", contó Kara-Murza al portal Politico el martes. "Dije que sí, por supuesto, y que sería el honor más doloroso que alguien hubiera podido imaginar".

El actor



La lista de acompañantes del ataúd también incluyó a políticos demócratas, como Joseph Biden, y a un grupo de sus asesores y asistentes.



Otro de los escoltas del féretro que llamó la atención fue el actor Warren Beatty, identificado con la élite liberal de Hollywood.

John McCain y Warren Beatty se hicieron amigos durante una cruzada para reformar las reglas de financiación de campañas políticas.

McCain y Beatty eran amigos desde los años 90.



"Si bien disentían en muchos temas políticos, el ganador del Oscar y el senador de Arizona consideraban que la reforma del financiamiento de campañas era una prioridad para limitar la influencia corruptora del dinero en la política", explica Zurcher.

"Conozco a John McCain desde hace mucho tiempo", dijo Beatty en una entrevista en 2008 con la revista The Atlantic. "Él es conservador".



"Creo que he dejado en claro que soy un demócrata liberal", continuó Beatty. "Pero no creo que la ideología política se relacione necesariamente con las amistades".



Dos expresidentes, el demócrata Barack Obama y el republicano George W. Bush, dieron discursos en homenaje a McCain, lo que reforzó el tema bipartidista de sus exequias.