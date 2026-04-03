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Avión de combate en el USS Abraham Lincoln durante una de las operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán. Foto: EFE
Avión de combate en el USS Abraham Lincoln durante una de las operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán. Foto: EFE
Por Agencia EFE

Un avión de combate estadounidense se estrelló este viernes cerca del estrecho de Ormuz poco después de que Irán derribara un caza de Estados Unidos dentro de su territorio, según informaron dos funcionarios estadounidenses a The New York Times.

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